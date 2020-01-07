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رياضة

سيد عبد الحفيظ: هدفنا الفوز على بلاتنيوم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في زيمبابوي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 وقال مدير الكرة إن الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة.

وأضاف عبد الحفيظ إن حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة في صالح الأهلي.

وأوضح مدير الكرة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوي.
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