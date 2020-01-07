فقرة تأهيلية خاصة لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدلله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.



وقام عبدالله جمعة بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقي البرنامج الذي تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.



وشارك عبدالله جمعة فى فوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشر للدورى.



ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.