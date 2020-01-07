AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فقرة تأهيلية خاصة لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:36 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدلله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام عبدالله جمعة بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقي البرنامج الذي تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.

وشارك عبدالله جمعة فى فوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشر للدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يقود تدريب الزمالك لأول مرة اليوم

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك على هامش مران اليوم.. تفاصيل

بيان جديد من تذكرتي بشأن مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال إفريقيا

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

دوري أبطال أفريقيا.. إذاعة أغاني الزمالك قبل مواجهة زيسكو

ترشيحاتنا

خاص| عصام الشوالي يكشف اسم اللاعب الفائز بجائزة الأفضل أفريقيا

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب.. اعرف السبب

تركيا توجه رسالة إلى مصر

فاجعة في إيران.. تأجيل دفن قاسم سليماني بعد سقوط 35 قتيلا بجنازته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود