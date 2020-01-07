مفاجأة مدوية في تشكيل الهلال لملاقاة الأهلى فى ديربى السعودية

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول في المباراة المؤجلة أمام الأهلي، من الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.



ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ومتقدمًا بنقطة وحيدة عن الأهلي "الرابع" من 12 لقاءً.



وشهد تشكيل الهلال، مفاجأة مدوية، بإبعاد علي آل بليهي عن الـ11 لاعبًا الأساسيين، وذلك في ظل الجدل الكبير بشأن مستقبله مع الفريق الأول، حيث دخل في الفترة الحرة.



كما قام لوشيسكو، بتغيير نظام اللعب المعتاد، من 4-2-3-1، إلى 4-3-3، باعتماد 3 نجوم في خط الوسط، وإعطاء حرية أكبر إلى سلمان الفرج.



- وفيما يلي تشكيل الهلال أمام الأهلي.



* حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.



* خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبدالله الحافظ - محمد جحفلي - محمد البريك.



* خط الوسط: جوستافو كويلار - عبدالله عطيف - سلمان الفرج.



* خط الهجوم: سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز - أندريه كاريلو.



