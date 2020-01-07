AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعليق مؤثر لـ نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:00 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نانسى عجرم تعليقا مؤثرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تطمئن جمهورها بعد الحادث التى تعرضت له من خلال اقتحام سارقا لمنزلها.

وقالت نانسى عجرم : "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".

كان "صدى البلد" ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل اللص.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تأكد غيابه عن حفل الأفضل إفريقيا | الصحافة السنغالية تهاجم محمد صلاح

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد

رئيس FIFA: تنظيم مصر للحفل رائع.. وأفريقيا تقدم أفضل لاعبي العالم

بفضل عمر السومة.. تعادل إيجابي ينهي الشوط الأول بين الهلال والأهلي في ديربي السعودية.. فيديو

لماذا بدأ القرآن بسورة البقرة وسبب تسميتها بهذا الاسم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد