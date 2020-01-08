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فن

دينا فؤاد تعيش حالة من السعادة مع ارتفاع نسبة مشاهدة "الأخ الكبير"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:30 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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نبيل العدوى
تعيش الآن الفنانة الشابة دينا فؤاد وسط أجواء تسيطر عليها حالة من السعادة بمناسبة إرتفاع نسبة المشاهدة لمسلسل "الأخ الكبير" الذى يتم عرضه الساعة ٨ مساء كل يوم على قناة cbc.

دينا فؤاد تقدم فى المسلسل شخصية "عبير" زوجة الفنان محمد رجب وهى شخصية استطاعت دينا من خلالها أن تلفت انظار المشاهدين وتؤكد وبما لايدع مجالا للشك أنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجمة القادرة على التنوع فى تجسيد الشخصيات.

الجدير بالذكر أنه تزامنًا مع عرض المسلسل كان الجمهور قد أطلق على الفنانة دينا فؤاد لقب "وجه القمر" وهو ما اسعدها وجعلها تعيش الان حالة من التألق وعلقت على ذلك بقولها ان هذا اللقب وسام على صدرها وستسعى جاهدة لتقديم اعمال وشخصيات جديدة وذلك للحفاظ علي لقب "وجه القمر" وحتى تكون عند حسن ظن جمهورها.

وكانت الفنانة الشابة دينا فؤاد قد عبرت عن تلك الحالة من السعادة التى تعيشها الان بشكل لافت للنظر بنشر مجموعة من صورها الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى متمنية النجاح للمسلسل الذى جاء توقيت عرضه مطلع عام جديد وصفته بأنه سيكون عام النجاح ان شاء الله والانطلاق نحو المزيد من الاعمال الفنية الناجحة.

مسلسل "الأخ الأكبر " ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وأيتن عامر.
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