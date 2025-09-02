سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن .. شهد سعر صرف الدولار انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك مساء أمس الاثنين، بعد قرار البنك المركزي المصري الخاص بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.58 جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.