هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
وزير المالية: مصر وضعت الأمن الغذائي فى قلب السياسات الاقتصادية والتنموية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الدولار اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار اليوم تراجعا في البنوك مقابل الجنيه المصري مع أول تعاملات اليوم  الاثنين 1 سبتمبر 2025 .


 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين  

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  تنمية الصادرات) نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار.

الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، العقاري المصري العربي) نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية)  لنحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي الأول، كريدى أجريكول، البركة، الكويت الوطني) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك ليسجل نحو  48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.52 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين 

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

الزمالك

سلموا المباراة بسهولة..تعليق ناري لشوبير على خسارة الزمالك من وادي دجلة

برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

الرياضة تطلق برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

أوتافيو

بعد خروجه من حسابات جيسوس.. أوتافيو يقترب إلى هذا النادي

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

