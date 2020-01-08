اليوم.. محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها بالدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة "جنة" حتى الموت.





وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة.م"، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.



