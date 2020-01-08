أخبار الفن | كندة علوش تدافع عن السوريين بعد حادث فيلا نانسي عجرم .. عقد قران محمود العسيلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





أثار حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، ونتج عنه مقتل اللص على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، ونتج عن التركيز على جنسية اللص الكثير من التراشق بين أبناء الشعبين السورى واللبنانى.





نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن قرار جديد لها إلا أن جمهورها عارضها فى قرارها.





خرجت الفنانة نانسى عجرم عن صمتها وكشفت كثير من التفاصيل الخاصة باقتحام سارقا الى منزلها والذى تم قتله على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.





عقد الفنان محمود العسيلى قرانه قبل قليل من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في الإسكندرية.





موجة من السخرية تعرضت لها الفنانة فيفى عبده من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التعليق غير المفهوم الذى علقت به للنجمة أصالة على خبر انفصالها عن زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.