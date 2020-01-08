أول تعليق من مرشد إيران على الانتقام لـ مقتل سليماني: وقت الكر والفر انتهى

علّق المرشد الإيراني علي خامنئي على الضربة الانتقامية تجاه القوات الأمريكية في العراق ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.





وبحسب وكالة "فارس"، قال خامنئي إن الولايات المتحدة قد تلحق الضرر بإيران مرة، لكنها تلحق الضرر بنفسها عديد المرات.





وأضاف: "قلت خلال خطاب (في وقت رئاسة أوباما)، إن وقت الكر والفر قد انتهى، إذا قمت بالضرب، ستضرب في المقابل".





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس. في عملية سميت باسم "عملية الشهيد سليماني".





وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال بيان الحرس الثوري: "نحذر الشيطان الأكبر، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس، من أن أي تداعيات أو تجاوزات أو أي تحرك آخر للرد؛ ستواجه باستجابة أكثر إيلاما وسحقًا".





وأكد البيان أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأي حال من الأحوال؛ ما يشير إلى اتهام طهران إسرائيل بالضلوع في مقتل سليماني.





ووجه البيان، دعوة، إلى الشعب الأمريكي؛ لمطالبة قواته بالانسحاب من المنطقة؛ لمنع وقوع المزيد من الإصابات وعدم السماح بتهديد حياة جيشها.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.





وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.





وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.



