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محافظات

تنطلق 12 يناير ضمن «اعرف بلدك» 1000 شاب وفتاة يزورون المعالم الأثرية والسياحية للمنيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بدء برنامج قطار الشباب، ضمن سلسلة رحلات "اعرف بلدك"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة، بهدف توعية الشباب بأهمية المناطق السياحية، وتعريف الشباب بتاريخ بلدهم.


أوضح مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن البرنامج سيبدأ خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 30 مارس القادم، بواقع 10 أفواج، بإجمالي 1000 شاب وفتاة.

من جانبه قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير عام إدارة السياحة إن البرنامج يهدف إلي رفع مستوى الوعي الأثري والسياحي وتنشيط السياحة الداخلية، ويتضمن زيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمنيا وهى بنى حسن الأثرية عبر رحلة نيلية، ثم تونا الجبل ومتحف ملوى، ثم تل العمارنة والبهنسا ودير جبل الطير، مشيرا إلي قيام مرشد سياحي من إدارة السياحة بمرافقة الوفود أثناء الزيارات.
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