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أخبار العالم

بعد اشتعال أزمات المنطقة.. اليابان تلغى زيارتها إلى دول الخليج

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:01 ص
شينزو آبي رئيس الوزراء
شينزو آبي رئيس الوزراء اليابانى
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مـيــــــس رضـــا
قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأربعاء، إلغاء زيارة السعودية والإمارات وسلطنة عمان التي كانت مقررة بدءا من السبت لمحاولة بذل جهود بشأن استقرار المنطقة، مع اشتعال حدة الأزمات فى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن مصدر حكومي لم تسمه أن "شينزو آبي سيلغي رحلته إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات هناك"، مشيرة إلى الضربات الإيرانية لقوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أن "آبي كان يخطط مبدئيا لزيارة السعودية والإمارات وسلطنة عمان اعتبارا من يوم السبت".

وأشارت إلى أن الجولة كانت "قبل إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات تهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية".

ونقلت "كيودو" اليابانية عن يوشيهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية قوله: " قلقون للغاية من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ويجب تجنب تصعيد آخر".
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