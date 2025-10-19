ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد

كشف ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أنه يربطه علاقات قوية مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وأنه سعيد بالعمل معه فى الفترة القادمة .

وقال ياسين منصور فى تصريحات صحفية : " خالد مرتجي أخي وصاحبي، وهو شخصية محترمة جدًا، ولديه خبرات كبيرة في ملفات النادي، ويستحق التواجد في أفضل مكان، والحقيقة كنت حريصًا جدًا على الحديث معه قبل الترشح، ووجدت منه كل الحب والمساندة والتأكيد على التعاون معي؛ لتحقيق مصلحة النادي بعيدًا عن أي مناصب .. بالفعل هو ابن أصيل للأهلي

وتابع ياسين منصور : " النادي الأهلي تنتظره تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة؛ وأبرزها هو ملف الاستثمار، ونحن في حاجة شديدة لإعطاء هذا الملف الأولوية في ظل زياده حجم الإنفاق بشكل كبير؛ سواء على الفرق الرياضية أو البنية التحتية أو الناحية الإنشائية والخدمية.. وبالتالي لابد من تعزيز مداخيل النادي من خلال أفكار تسويقية واستثمارية غير تقليدية، بالتأكيد علامة الأهلي التجارية وقيمتها الكبيرة تساعدنا على ذلك "

وأضاف : " التطور الإداري نحتاجه بكل تأكيد.. ويمكننا البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، والأهلي يستحق أن يتقدم الصفوف في هذا الاتجاه، هناك رغبة جماعية لدينا للتحرك سريعًا .. ولدي علاقات مميزة بالعديد من الأندية العالمية.. ويمكن التواصل معها بعد دراسة الأمر من خلال مجلس الإدارة .. وبإذن الله نحقق الاستفادة المطلوبة في كل المجالات.

وكشف المرشح لمنصب نائب الرئيس أنه لديه خطه كبيرة قائلا : " النادي الأهلي لا يحتاج إلى إنشاء شركات جديدة في المرحلة الحالية.. وسوف نعمل على حوكمة العلاقة بين النادي وشركاته، عن طريق مجلس الإدارة الذي يمثل الجمعية العمومية، وتكون هناك خطط طموحة لتعزيز هذا التعاون، في ظل امتلاك النادي لأقوى علامة تجارية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك جماهيريته الكبيرة، وهذا واضح للجميع.

وقال ياسين منصور : " هناك خطة لإنشاء فروع جديدة للأهلي؛ سواء داخل مصر أو في الوطن العربي وإفريقيا، ولابد أن يكون الأهلي متواجدًا في أماكن عديدة، سواء من خلال تسويق علامته التجارية، أو بحكم جماهيريته الكبيرة.. وهذا الأمر سوف يحظى باهتمام كبير في المرحلة القادمة، ونراه خطوةً استثمارية تحقق الكثير ماديًا وفنيًا