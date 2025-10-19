قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.


أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاع السياحي؛ بهدف زيادة الغرف الفندقية ومُضاعفة أعداد السائحين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا من هذا الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مُضيفا: نشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف ضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول، وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى لها.

وفي ضوء ذلك، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة والتشييد، حيث تناول الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية، والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في هذا القطاع، والتي تشمل عمارة كوزمو بوليتان، التابعة لشركة "إيجوث"، حيث تتميز بالتفاصيل المعمارية المميزة والفريدة ذات القيمة التاريخية والثقافية المتزايدة، مما يوفر نقطة جذب وتسويق لا تضاهيها الفنادق الحديثة. بالإضافة إلى عمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات"، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب القاهرة الخديوية مما يتيح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

واستكمل المهندس محمد شيمي عرض الفرص الاستثمارية، موضحًا أنها تضم كذلك مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز، والذي يتميز بموقع متميز بوسط القاهرة الخديوية الجاري إعادة إحيائها لإعادتها الى سابق عهدها، كما يتمتع بوجود مختلف الخدمات وسهولة النقل. وكذا عمر أفندي فرع عدلي، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي أيضًا، لافتًا إلى أن المشروع المقترح يتمثل في مشروع تطوير وتحويل مبنى "عمر أفندي" بشارع عدلي من مبنى تجاري إلى فندق سياحي، بالإضافة إلى مشروع عمر أفندي فرع الحجاز، وهو مشروع مقترح لتطوير وتحويل مبنى "عمر أفندي" الشهير بفرع الحجاز في مصر الجديدة من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية. وكذلك المشروع المقترح لتطوير وتحويل مبنى عمر أفندي في شارع مراد من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: تشمل الفرص الاستثمارية عمارات سعد زغلول التي تتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر المتوسط مباشرة بميدان سعد زغلول، ما يجعله مؤهلًا لإقامة فندق.

وفيما يتعلق بالفنادق، تحدث المهندس محمد شيمي عن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه، وبرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وتمتاز المنطقة بكونها تتمتع بمختلف المرافق وسهولة الوصول إليها. وفندق كليوباترا، ومبنى قصر القطن الذي يتمتع بموقع حيوي على الصعيد السياحي، ويتمتع بقرب موقعه من العديد من المزارات السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية.

وحول الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأراضي، أشار الوزير إلى توافر عدد من قطع الأراضي، منها مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر؛ والتي تبلغ المساحة الإجمالية له نحو 386 ألف م2 مطلة بالكامل على شاطئ بطول 1000م تقريبا، لافتا إلى أنه جار تطوير المرحلة الأولى البالغة نحو 90 ألف م2، بالإضافة إلى أرض خلف المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي، وأرض ركن فاروق الواقعة على كورنيش حلوان، علاوة على " كابيتال فيو" الواقعة بالهضبة العليا بمنطقة المقطم، إلى جانب "مدينة هوليوبوليس" بمدينة نيو هوليوبوليس، فضلا عن أرض أغاخان بكورنيش النيل بشبرا.

أفاد وزير قطاع الأعمال العام بأن الوزارة قامت بالفعل بعرض هذه الفرص الاستثمارية المتاحة على عدد من المستثمرين المصريين وغير المصريين، فى إطار خطة الترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.
 

