الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
رياضة

ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي

ياسين منصور
ياسين منصور

كشف ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أنه كان من ضمن القائمة الكبيرة التى ضغطت على الخطيب من أجل العدول عن قراره بالترشح فى انتخابات الأهلي القادمة بعد اعلانه بعدم الترشح بناء على نصيحة الاطباء .

وقال ياسين منصور : " الكابتن محمود الخطيب كان يرغب في الاعتذار عن عدم الترشح؛ بسبب ظروفه الصحية.. وكنت في مقدمة مجموعة كبيرة ضغطت عليه للتراجع عن قراره.. لأننا نرى مصلحة النادي في استمراره؛ لأنه قامة كبيرة، ولديَّ رغبة في العمل والتعاون معه؛ للتعرف أكثر على طبيعة العمل وملفات النادي؛ لأنها مسئولية كبيرة، والنادي الأهلي دائمًا ما يبحث عن المزيد من النجاحات في كل المجالات" .

وأضاف منصور : " منظومة الأهلي حققت نجاحات عديدة على مدار السنوات الماضية، وهدفنا هو استكمال هذه الإنجازات، على كل المستويات؛ لأن مجالس إدارة الأهلي سلسلة متواصلة.. كل مجلس يستكمل ما أنجزه المجلس الذي قبله .. لذلك الأهلي مختلف ودائمًا ـ بفضل الله ـ يسير للأمام " .

وتابع ياسين منصور : " النادي الأهلي تنتظره تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة؛ وأبرزها هو ملف الاستثمار، ونحن في حاجة شديدة لإعطاء هذا الملف الأولوية في ظل زياده حجم الإنفاق بشكل كبير؛ سواء على الفرق الرياضية أو البنية التحتية أو الناحية الإنشائية والخدمية.. وبالتالي لابد من تعزيز مداخيل النادي من خلال أفكار تسويقية واستثمارية غير تقليدية، بالتأكيد علامة الأهلي التجارية وقيمتها الكبيرة تساعدنا على ذلك " .

ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

رفع اشغالات

رفع 450 حالة اشغال وضبط عربات كارو تفرز المخلفات بالطريق بالجيزة

محافظ الشرقية يوجه بحملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

صحة الغربية : تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي

صحة الغربية: تقديم 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

