ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي

كشف ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أنه كان من ضمن القائمة الكبيرة التى ضغطت على الخطيب من أجل العدول عن قراره بالترشح فى انتخابات الأهلي القادمة بعد اعلانه بعدم الترشح بناء على نصيحة الاطباء .

وقال ياسين منصور : " الكابتن محمود الخطيب كان يرغب في الاعتذار عن عدم الترشح؛ بسبب ظروفه الصحية.. وكنت في مقدمة مجموعة كبيرة ضغطت عليه للتراجع عن قراره.. لأننا نرى مصلحة النادي في استمراره؛ لأنه قامة كبيرة، ولديَّ رغبة في العمل والتعاون معه؛ للتعرف أكثر على طبيعة العمل وملفات النادي؛ لأنها مسئولية كبيرة، والنادي الأهلي دائمًا ما يبحث عن المزيد من النجاحات في كل المجالات" .

وأضاف منصور : " منظومة الأهلي حققت نجاحات عديدة على مدار السنوات الماضية، وهدفنا هو استكمال هذه الإنجازات، على كل المستويات؛ لأن مجالس إدارة الأهلي سلسلة متواصلة.. كل مجلس يستكمل ما أنجزه المجلس الذي قبله .. لذلك الأهلي مختلف ودائمًا ـ بفضل الله ـ يسير للأمام " .

وتابع ياسين منصور : " النادي الأهلي تنتظره تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة؛ وأبرزها هو ملف الاستثمار، ونحن في حاجة شديدة لإعطاء هذا الملف الأولوية في ظل زياده حجم الإنفاق بشكل كبير؛ سواء على الفرق الرياضية أو البنية التحتية أو الناحية الإنشائية والخدمية.. وبالتالي لابد من تعزيز مداخيل النادي من خلال أفكار تسويقية واستثمارية غير تقليدية، بالتأكيد علامة الأهلي التجارية وقيمتها الكبيرة تساعدنا على ذلك " .