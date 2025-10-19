لجنة الحكام باتحاد الكرة تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة

انطلق اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر مغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط المحكمات المصريات بمشاركة 30 محكمة منهن 15 محكمة ساحة ، و15 مساعدة ، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة.

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الفنية والبدنية للمحكمات المصرية ، حيث يهدف أوسكار رويز رئيس اللجنة الرئيسية إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

ويستمر المعسكر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه أوسكار رويز وهيام بركة عضو اللجنة ومسئولة ملف التحكيم النسائى.

ويتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

كما يتضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وسبق المعسكر الرئيسى الذى انطلق اليوم ، تدريبات عملية للمحكمات بالاسكندريه والبحيرة والقاهرة.