بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.. قبرص توافق على استضافة فريق أمريكي لعمليات الإخلاء

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن قبرص وافقت على استضافة فريق أمريكي مخصصا للاستجابة السريعة في حال تنفيذ عمليات إخلاء عاجلة من الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم صاروخي استهدفت به إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى قاعدة أمريكية أخرى في مطار أربيل.



وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا، عقب الهجوم، مع كبار مسئولي الأمن القومي الأمريكي وبينهم وزيري الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.



وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق"، مضيفا: "يجري تقييم الأضرار والضحايا، كل شيء جيد حتى الآن، لدينا الجيش الأقوى والأكثر جهوزية في العالم بفارق شاسع".



ومن جانبه، نشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تغريدة قال فيها إن بلاده أنهت اتخاذ إجراءات "مناسبة" للدفاع عن النفس وفقا للمادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن إيران لا تريد التصعيد لكنها ستدافع عن نفسها في وجه أي "عدوان" عليها.



وهدد الحرس الثوري الإيراني بضرب الداخل الأمريكي في حال قرر البنتاجون توجيه ضربة مضادة لطهران ردا على استهداف القاعدتين الأمريكيتين في العراق، وذلك عبر قناته على تليجرام.



وبحسب قناة "سي إن إن"، قال المتحدث باسم الجيش العراقي، إن بلاده تلقت رسالة شفوية من إيران، بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، قبل حدوثه، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر بشرية في ذلك الهجوم الذي يأتي ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي.



وأكد البيان أن "العراق يرفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه"، وأن "الحكومة مستمرة في محاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر"، مشيرًا إلى أن بغداد تدعو إلى "ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".



ولم تسفر الهجمات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في العراق، عن وقوع أي إصابات، فيما أطلقت إيران نحو 22 صاروخًا باتجاه القاعدتين في إطار الرد على مقتل قاسم سليماني.