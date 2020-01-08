ظهور نادر لشقيقة مى نور الشريف أثناء أدائهما العمرة



وعلقت مى نور الشريف على الصورة قائلة: "اللهم صلي و سلم و بارك علي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام".



يذكر أن آخر عمل شاركت فيه مى نور الشريف كان مسلسل "اللهم انى صائم" مع الفنان مصطفى شعبان والذى عرض فى 2017.



وتسعى مى نور الشريف للمشاركة فى أعمال جديد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة غياب عن الساحة.



نشرت الفنانة مى نور الشريف صورة مع شقيقتها "سارة" فى ظهور نادر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهما تؤديان العمرة.