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فن

ظهور نادر لشقيقة مى نور الشريف أثناء أدائهما العمرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:06 م
مى نور الشريف
مى نور الشريف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مى نور الشريف صورة مع شقيقتها "سارة" فى ظهور نادر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهما تؤديان العمرة.

وعلقت مى نور الشريف على الصورة قائلة: "اللهم صلي و سلم و بارك علي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه مى نور الشريف كان مسلسل "اللهم انى صائم" مع الفنان مصطفى شعبان والذى عرض فى 2017.

وتسعى مى نور الشريف للمشاركة فى أعمال جديد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة غياب عن الساحة.
ظهور نادر لشقيقة مى نور الشريف أثناء أدائهما العمرة
ظهور نادر لشقيقة مى نور الشريف أثناء أدائهما العمرة
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