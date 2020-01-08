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منوعات

مذيع بريطاني شهير يهاجم ميجان ميركل بعد بيانها : قسّمتِ العائلة المالكة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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أحمد شريف
هاجم المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان مقدم برنامج جود مورنينج برتش ، الدوقة ميجان ميركل والأمير هاري بعد إصدارهما بيان تنحيهما عن مهامها الملكية ككبار عائلة مالكة ، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هاجم المذيع الشهير ميجان قائلًا " يقول الناس إنني أنتقد بشدة ميجان ماركل ، لكنها تخلت عن أسرتها، وتخلت عن أبيها ، وتخلصت من معظم أصدقاء عمرها ، وسببت انقساما  بين هاري وأخيه وليام والآن تسعى لانقسام هاري عن العائلة المالكة. أنهيت قضيتي.'

وكان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل أعلنا تنحيهما عن مهامهما الملكية، كونهما من الأعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، جاء القرار وفقا لرغبتهما في الاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأنهما يريدان الانتقال إلى كندا.
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