ريال مدريد يقصي فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني

تأهل فريق ريال مدريد لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد اكتساحه فريق فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة المشعة بالسعودية ، في دور نصف النهائي من البطولة.



بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطًا على منافسه فالنسيا، ففي الدقيقة الخامسة، كان الفرنسي رافاييل فاران قريبًا من تسجيل هدف التقدم للريال ، عندما مرر زميله كاسميرو كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها فاران برأسه ، لكن دومينيك سانشيز تصدى لها ببراعة ، ليمنع ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في المباراة.



وفي الدقيقة السابعة، سدد فالفيردي لاعب ريال مدريد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت على يمين مرمى سانشيز .



وفي الدقيقة الخامسة عشرة، وفي ظل غفلة من مدافعي وحارس مرمى فالنسيا، سدد توني كروس لاعب ريال مدريد ضربة ركنية تجاه مرمى الخفافيش الخالي، ليسكنها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للريال.



وبعد الهدف، حاول لاعبو فالنسيا تسجيل هدف التعادل ، لكن دون تهديد مرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى تمكن الفرنسي كيفن جاميرو من الدخول بالكرة لمنطقة الجزاء، ليسدد الكرة بكل قوة ، لكنها علت مرمى كورتوا ، لتمر بسلام .



وفي الدقيقة 39 مرر داني كارفخال كرة رائعة لفالفيردي، والذي مررها بدور للوكا مودريتش، ليسددها تجاه مرمى فالنسيا ، لكنها ارتطمت بمدافع الخفافيش، لترتد لإيسكو، والذي سددها بنجاح على يمين دومينيك حارس مرمى فالنسيا، معلنًا عن الهدف الثاني للميرنجي.



وفي الشوط الثاني،وبرغم حاجة فالنسيا لتعديل النتيجة ، لم يظهر لاعبو الخفافيش أي خطورة تجاه مرمى تيبو كورتوا ، بينما سدد توني كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ، لكنها علت مرمى دومنيك سانشيز .



وفي الدقيقة 59 ، أهدر ريال مدريد فرصة إضافة الهدف الثالث من خلال هجمتين، الأولى بدأها إيسكو مراوغًا لاعبي فالنسيا، قبل أن يسددها أعلى مرمى سانشيز، ليتبعه فالفيردي بتسديدة خارج مرمى الخفافيش ببضعة سنتيمترات.



وفي الدقيقة 65، مرر لوكا يوفيتش الكرة لزميله لوكا مودريتش، والذي دخل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يسددها بوجه القدم بشكل رائع، مسكنًا إياها الشباك ، معلنًا عن الهدف الثالث للريال ، وقاضيًا على آمال فالنسيا في العودة للمباراة.



حاول فالنسيا على استحياء تقليص الفارق، لكنه لم يسدد سوى كرة وحيدة على مرمى كورتوا حارس مرمى الريال في الدقيقة 74 عن طريق ماكسي جوميز، تصدى لها الحارس البلجيكي بنجاح



وفي الدقيقة 90، تحصل فالنسيا على ركلة جزاء بعد رجوع الحكم لتقنية الفار لوجود لمسة يد على سيرجيو راموس ، ويسددها باريخو بنجاح ، معلنًا عن الهدف الأول لفالنسيا، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.



ويلاقي ريال مدريد في المباراة النهائية يوم السبت القادم، الفائز من مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد ، والتي تقام غدًا الخميس.