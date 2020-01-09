محمد إمام يكشف بعض كواليس فيلم «لص بغداد»

نشر النجم "محمد إمام" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى.





وظهر محمد عادل إمام وهو يؤدي أحد مشاهد الأكشن مع مجموعة من ضباط شرطة أفارقة داخل أحد المعسكرات، نالت إعجاب متابعيه.





تصدر فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد طرح البرومو الرسمى الخاص بالفيلم، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 7 ساعات.





من المقرر طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، فى جميع دور العرض السينمائي، حيث تم توزيعه فى 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر، على أن تطرح الشركة البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة.





فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



