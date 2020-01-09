بعد 3 أيام من توقف الملاحة.. فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلي المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.



ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات.



يأتي هذا فيما تتعرض سواحل الإسكندرية، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

