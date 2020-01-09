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فن

يوم فى الشمس.. سامية الطرابلسي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:39 م
سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
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محمد بدران
نشرت التونسية سامية الطرابلسي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت سامية الطرابلسي، باطلالة جذابة، وهى ترتدي تيشيرت باللون الروز مكشوف الكتفين وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة، وعلقت قائلة "يوم فى الشمس" ولاقت إعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" التي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد هنيدي".

وتجسد سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
يوم فى الشمس.. سامية الطرابلسي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
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