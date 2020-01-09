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رياضة

برشلونة يبحث عن بديل فالفيردي الاثنين المقبل

الخميس 09/يناير/2020 - 11:35 م
فالفيردي
فالفيردي
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أحمد هاني
تأهل فريق أتليتكو مدريد إلي نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.

وحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فإن هناك اجتماعا يوم الإثنين المقبل لإدارة برشلونة من أجل مناقشة مستقبل فالفيردي، مع إحتمال لإقالته.

البطولة التي تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد 12 يناير 2020 الساعة 8 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية.
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