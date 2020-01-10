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أخبار العالم

حرب نفسية.. طهران تعلق على نبأ تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:11 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
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شيماء مصطفى
اعتبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية أن التقارير التي تفيد بتحطم الطائرة الأوكرانية بسبب صاروخ إيراني، "حرب نفسية" على طهران.

ووفقًا للتليفزيون الإيراني الرسمي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في بيان، إن طهران ترحب بوجود ممثلين لدول أخرى لها قتلى في الطائرة الأوكرانية، لمشاركتها التحقيق في أسباب السقوط.

وكانت الحكومة الكندية طالبت اليوم نظيرتها الإيرانية بسرعة السماح لمسؤوليها بدخول إيران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية، الذي نتج عنه مقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هناك معلومات تفيد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطها صاروخ إيراني أرض-جو روسي الصنع.

كما قال جاستن ترودو، إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران تم إسقاطها بصاروخ إيراني.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، موضحا أن إيران لن تجر تحقيقات جادة وشفافة بشأن الطائرة الاوكرانية.

ولفت إلى أنه يجب أن يُسمح لمحققين كنديين بدخول إيران لإجراء تحقيقات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مطالبًا بتحقيق كامل وشفاف.

وكان مسؤولون قالوا لوكالة رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار.

ولقي 176 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة "بوينج" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، أمس الأربعاء.
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