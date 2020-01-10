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توك شو

هايدي موسى: هذه هي أفضل أغنية سمعتها

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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توك شو
حلت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، ضيفة مع النجم هشام عباس عبر برنامجه "شريط كوكتيل"، المذاع على قناة "الحياة"، وتكشف المطربة عن مشوارها الفنى وأخر أعمالها، كما غنت عدد من الأغانى خلال البرنامج.

وأضافت خلال حوارها مع الفنان هشام عباس،:"أنا بعشق أغنية ليه ياقلبى لـ فايزة أحمد وهى الأغنية المفضلة لي".

وطرحت هايدى مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.

يذكرأن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.
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