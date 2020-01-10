AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة سلامة النقل الكندية تبدأ إجراءات التحقيق في تحطم طائرة الأوكرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت هيئة سلامة النقل الكندية، اليوم الجمعة، أنها تعكف على إجراء ترتيبات لزيارة موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أمس أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث... لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

في وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينج 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم صاروخي أم حريق؟.. إيران تكشف سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

كندا: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

جاستن ترودو يشكك في صدق تحقيقات إيران بشأن الطائرة الأوكرانية

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

أول من تحدث.. أحمد موسى يكشف السبب الرئيسي في سقوط الطائرة الأوكرانية.. فيديو

شاهد.. لحظة اصطدام الطائرة الأوكرانية بالأرض بعد ضربها بصاروخ إيراني

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار.. فيديو

وفاة 25 شخصا في إسرائيل لهذا السبب

بعد سقوط الأمطار.. عادة غير متوقعة تتسبب في كوارث صحية

أول من تحدث.. أحمد موسى يكشف السبب الرئيسي في سقوط الطائرة الأوكرانية.. فيديو

ميدو يحسمها.. مرشوح أول صفقات مصر للمقاصة الشتوية

أهم الأخبار: صفعة جديدة لـ إيران .. مفاجأة قوية فى وفاة والد إيهاب توفيق .. سقوط برشلونة بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية