هيئة سلامة النقل الكندية تبدأ إجراءات التحقيق في تحطم طائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة سلامة النقل الكندية، اليوم الجمعة، أنها تعكف على إجراء ترتيبات لزيارة موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.



وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أمس أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.



وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث... لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.



في وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينج 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.