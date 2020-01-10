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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: تحطم الطائرة في إيران بصاروخ أمر غير مستبعد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:38 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ غير مستبعد لكن لم يتم تأكيده بعد.

وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستناقش مسار التحقيقات حول سقوط الطائرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال أمس إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران تم إسقاطها بصاروخ إيراني.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.

وأعرب ترودو عن اعتقاده بأن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ روسي الصنع من طراز ارض - جو.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هناك معلومات تفيد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطها صاروخ إيراني أرض-جو روسي الصنع.

وكان مسؤولون قالوا لوكالة رويترز إنهم على قناعة بأن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار.

ولقي 176 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة "بوينج" للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، أول أمس الأربعاء .
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