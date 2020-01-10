ضبط حمبوز وكمبا وشبابيك وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية فى حملة بالقناطر الخيرية أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز القناطر من ضبط محمد ن م وشهرته "حمبوز" عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه) وبحوزته (سلاح ناري بندقية آلية تحمل 13 طلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.





كما تم ضبط أيمن ش ح عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات – سرقة) والمطلوب التنفيذ عليه فيها بالسجن 10 سنوات وبحوزتهم سلاح ناري بندقية الية تحمل عدد 5 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 50 جراما ومبلغ 550 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي من حصيلة تجارته



