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أخبار العالم

ترامب: الرئاسة خسرتني أصحابي ..فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:50 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدد من الأشياء التي خسرها عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة، وكان أبرزها فقدان أصدقاءه.

ووفقًا لــ"روسيا اليوم، قال ترامب "لقد خسرت كل أصدقائي.. قد اعتادوا الاتصال بي ودعوتي "يا دون هل تريد الخروج؟" والآن يقولون لي "مرحبًا سيدي الرئيس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن أمله في أن يكون نائب الرئيس السابق جو بايدن، هو المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب، في أول تجمع له بمدينة أوهايو، أمس الخميس، إنه يتمنى أن يكون جو بايدن المرشح أمامه في انتخابات 2020، حتى يتسنى له أن يسأله مرارًا وتكرارًا عن نجله هنتر.

وأضاف ترامب أن جو بايدن، سيسمع منه جملة "أين هنتر" في كل مناظرة، أي 9 مرات خلال الـ9 مناظرات.

يأتي هذا التجمع الأول لترامب هذا العام بعد أقل من أسبوع على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الأمر الذي دفع إيران للثأر له بإطلاق صواريخ باليستية على قواعد أمريكية عسكرية في العراق.

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