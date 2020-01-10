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أخبار العالم

رسالة من ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية في عيد ميلاده.. ماذا جاء فيها؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:56 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية - دونالد ترامب
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رحيم يسري
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كوريا الجنوبية إيصال رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في عيد ميلاده، عبر خلالها عن تمنياته له بعيد ميلاد سعيد.

وقال مستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، جونج إي-يونج للصحفيين في مطار إنتشون الدولي في سيول إن ترامب طلب منه تسليم الرسالة إلى كيم، الذي يعتقد أن عيد ميلاده كان يوم الأربعاء الماضي، وذلك خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وأوضح أنه قام بنقل الرسالة إلى كوريا الشمالية من خلال الطرق المناسبة، لكنه لم يكشف عن فحوى الرسالة.

وتشير الوكالة إلى تحول لغة الحوار بين واشنطن وبيونج يانج من تهديدات بالحرب وزيادة النفوذ النووي إلى رسائل يتغزل فيها الرئيس الأمريكي في الزعيم الكوري، حيث أعلن في 2018، أنهما "وقعا في الحب".

جدير بالذكر أن المفاوضات الكورية الأمريكية تعثرت منذ انهيار اجتماع كيم و ترامب في فبراير الماضي، عندما رفض الجانب الأمريكي مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات مقابل التخلي الجزئي عن برامجها النووية.
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