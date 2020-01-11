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فن

انا رومانسية .. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي .. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 07:24 ص
دنيا عبد العزيز مع
دنيا عبد العزيز مع الراحل فاروق الفيشاوي
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن حقيقة زواجها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مؤكده على أن كل ما أشيع وقتها عار تماما من الصحة وغير حقيقي.

وقالت دنيا عبد العزيز خلال لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" : كنت حريصة وقت انتشار شائعة زواجي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أن أرد وأوضح حقيقة الأمر إلى الجمهور لأنه له حق على فضلا عن أنني رومانسية والزواج يعني الاشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح.

وأضافت دنيا قائلة : نفيت ما قيل عن زواجي من الفيشاوي الذي رد أيضا مؤكدا أن علاقتنا لن تتعدى الصداقة والأبوة.

وأشارت دنيا قائلة عند وفاته تأثرت كثيرا لأنني شعرت بأنني فقدت الأمان لي والجدعة فهو علمني كثيرا وتحديدا الجدعنة التي أخذتها منه.
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