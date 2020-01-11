الرفاعي: ربط 146 جهة إلكترونيا بمنظومة الشكاوى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.



وسلط تقرير منظومة الشكاوى الموحدة خلال عام 2019 على ما تحقق للتوسع في شبكة الجهات المرتبطة الكترونيا بالمنظومة، حيث امتدت جهود المنظومة خلال العام لربط الجهات الحكومية بها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وأسفرت تلك الجهود عن ربط (13) جهة رئيسية جديدة إلكترونيا بالمنظومة بإجمالى (146) جهة فرعية تابعة لتلك الجهات، ليصل إجمالى الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 120 جهة رئيسية (بواقع 32 وزارة و27 محافظة و61 هيئة وجهاز ومجلس وجامعة) و2535 جهة فرعية.



وفيما يلى الجهات الرئيسية التي تم ربطها خلال عام 2019: جامعات: الزقازيق، المنيا، حلوان، طنطا، قناة السويس، المنوفية، دمنهور، إلى جانب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد.



كما تضمن التقرير التركيز علي جهود المتابعة الميدانية للجهات، حيث تم تنفيذ 211 مهمة ميدانية للوزارات والمحافظات وبعض الأجهزة والهيئات والجهات الحكومية لتنسيق التعاون وضمان تفعيل المنظومة واستقبال وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها، وكانت على النحو التالى: تنفيذ عدد 118 مهمة ميدانية للوزارات، وتركزت مهام تنسيق التعاون مع وزارات الصحة والنقل والزراعة والتخطيط والبترول والمالية والتربية والتعليم والكهرباء والثقافة. وكذا تنفيذ 49 مهمة ميدانية للمحافظات وتضمنت المهام المشاركة في المجالس التنفيذية واللقاءات الجماهيرية مع مواطني المحافظات برئاسة المحافظين ومن امثلة ذلك محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والمنيا ودمياط والغربية والسويس.



وفي الوقت نفسه تم تنفيذ 28 مهمة ميدانية للهيئات والأجهزة والمجالس، ومنها مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والشركة الوطنية للطرق وهيئة قناة السويس، إلى جانب تنفيذ 16 مهمة ميدانية للجامعات، ومنها جامعات حلوان والأزهر وقناة السويس وطنطا ودمنهور وبنها والمنيا والمنوفية والمنصورة والزقازيق والإسكندرية.



وكذلك ركز تقرير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة على ورش العمل والدورات التدريبية لفرق العمل بالجهات، حيث تم عقد 48 ورشة ودورة تدريبية لفرق العمل بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين والمتعاملين مع المنظومة بالجهات الحكومية ضمت أكثر من 1100 من العاملين بهذه الجهات لتنمية مهارات التعامل مع الشكاوى وتفعيل دورة عمل المنظومة بتلك الجهات واستقبال وتسجيل وفحص الشكاوى، ومن ثم إعادة توجيهها للجهات الفرعية المختصة بها، كما يلى: تنفيذ 23 ورشة ودورة تدريبية للعاملين بالوزارات وحازت وزارة الصحة وهيئاتها الفرعية على 5 ورش منها لمسئولي خدمة المواطنين والإدارات المعنية بالرد على الشكاوى بالوزارة، وميكنة دورة العمل بالشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وكذا تنفيذ 14 ورشة ودورة تدريبية للعاملين بخدمة المواطنين والإدارات المعنية بالتعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظات. إلي جانب ما سبق فقد تم أيضاَ تنفيذ 4 ورش ودورات تدريبية للعاملين بعدد من الهيئات والأجهزة والمجالس، وتنفيذ 7 ورش ودورات تدريبية للعاملين بجامعات مصرية.



وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التقرير ركز علي جهود رفع الوعى المجتمعى بالمنظومة، حيث كان لرعاية ودعم رئيس مجلس الوزراء للمنظومة والتقارير الإعلامية الصادرة بشكل شبه دورى بشأن متابعته لجهود المنظومة في التعامل مع شكاوى المواطنين "بالغ الأثر" في تعزيز الصورة الإيجابية للمنظومة لدى المواطنين والقيادات بالجهات المختلفة، ورفع مستوى الوعى بوجودها ودورها في تلقى والرد على شكاواهم.



وفى ذات السياق، سلط التقرير الضوء علي قيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر أخبار متابعة رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة في تلقى والاستجابة لشكاوى المواطنين، كما قام عدد من البرامج التليفزيونية والصحف بتصوير مقر المنظومة ودورة العمل بها، وعقد لقاءات مع فريق العمل، كما تم استضافة رئيس المنظومة في بعض البرامج الحوارية، وبلغ عدد البرامج التي تناولت أنشطة وأعمال المنظومة 34 برنامجا متنوعا خلال العام، بالإضافة إلى نشر بعض المقالات والإشادات حول المنظومة بالصحف والجرائد والمجلات المختلفة.



وقامت العديد من الجهات المرتبطة بالمنظومة بطباعة ونشر ملصقات تعريفية حول سبل التواصل مع المنظومة بمقارها ومقار الجهات الفرعية لها. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الجهات الحكومية والمواطنين قاموا بإنتاج ونشر فيديوهات حول أسلوب التعامل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى وكيفية متابعة موقف الشكوى.