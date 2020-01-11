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أخبار البلد

بعد تعليقها لـ3 أيام.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد

السبت 11/يناير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استأنفت مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها الجوية إلى بغداد، بعد قرار وزارة الطيران المدني تعليقها لثلاثة أيام، على أثر التوترات الأمنية التي شهدتها دولة العراق خلال اليومين الماضيين.

وكانت مصر للطيران، أعلنت لعملائها المسافرين علي رحلات بغداد في الاتجاهين، والمبالغ عددهم نحو 4 رحلات أسبوعيا، مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية علي رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.

وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، على لسان المستشار الإعلامي باسم عبد الكريم، تعليق رحلات مصر للطيران المتجهة إلى بغداد، اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 يناير حتى أمس الجمعة 10 يناير، وذلك نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.
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