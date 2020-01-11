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رياضة

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

السبت 11/يناير/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولته التفقدية بمحافظة القاهرة، بافتتاح أعمال تطوير مركز شباب روض الفرج بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا.

تضمنت أعمال التطوير غرفة خلع الملابس الخاصة بحمام السباحة، وصالة الجيم، وحديقة أطفال، إضافة إلي منطقة العائلات.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تركز على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة في المحافظات على مدار العام، من خلال الارتقاء بمستوى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

كان وزير الشباب والرياضة قام بافتتاح مبني متعدد الأغراض ومبني النادي الصحي وغرف خلع الملابس وملعب الكروكية، بنادي رويال الرياضي، عقب افتتاح أعمال التطوير بمركز شباب بدر، وملعبين اكليريك وصالة جيم وحديقة أطفال، ومدرجات بمركز شباب التجمع الأول، والملعب القانوني بنادي المرج الرياضي، ضمن الجولة التفقدية للوزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.
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