نوال الزغبي تتألق في جلسة تصوير خاصة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت نوال الزغبى وهي ترتدي "روب" بلون الأبيض، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح".





وعلقت نوال الزغبي قائلة: "عندما تبدأ في رؤية قيمتها الخاصة بك ، ستجد أنه من الصعب عليك البقاء مع أشخاص لا يفعلون ذلك".





يذكر أن نوال الزغبى بدأت مرحلة التحضير لبرنامج المواهب الجديد، الذي يشاركها فيه بعض النجوم والملحنين.



