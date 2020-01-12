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خبير أمن معلومات: الواتس والفيسبوك لا يعملان من أجل المال.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:07 ص
الواتس اب
الواتس اب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور وليد حجاج الخبير والباحث في أمن المعلومات، إنه منذ 1 فبراير 2020 سيتم توقف واتس اب في بعض أنظمة التشغيل القديمة كما أن كل الأنظمة التي صدرت قبل إصدار ios 9 سيتم توقفه عليها.

وأضاف وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc" على قناة "dmc"، أن التليفونات التي سيتم توقف الواتس اب عليها مر على تصنيعها 8 سنوات، كما أن المسموح لها بعد اصدارها هو ان تعمل لمدة 5 إلى 7 سنوات وبعدها لا يكون لها تحديثات.

وأوضح وليد حجاج، أنه بالنسبة للهواتف الاندرويد ستعمل جميعها اذا كان الاصدار أعلى من 4.0.3 اما اذا كان الاصدار اقل من ذلك لن يعمل.

وتابع وليد حجاج أن التليفونات التي تستطيع عمل تحديث في الإصدار سيتم عمل الواتس عليها، اما اذا لم يتم التحديث سيضطر المستخدم الى شراء هاتف جديد.

واستطرد وليد حجاج أن أصحاب التطبيقات يستفيدون عن طريق عمل اعلانات، اما الوتس والفيس فلا يمكن جمع أموال منهما لأن لأنهما من التطبيقات التي لا تعمل من أجل المال ولكن من أجل المعلومات وهي أكثر قيمة من المال.
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