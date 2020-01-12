AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب عيد ميلاده.. زين مالك يتصدر تويتر

الأحد 12/يناير/2020 - 10:20 ص
زين مالك
زين مالك
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر المغني البريطاني زين مالك لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بمناسبة عيد ميلاده الـ27 ، الذي يصادف اليوم الثاني عشر من شهر يناير.

واحتفل رواد تويتر من مختلف الجنسيات زين مالك بعيد ميلاده من خلال نشر صورا لها من مرحلة الطفولة وتدشين هاشتاج #happybirthdayzayn.

يشار الى ان زين مالك كان مرتبط بعارضة الازياء العالمية جيجي حديد وانفصلا لعدة مرات اخرها في نوفمبر 2018، واعلن منذ اشهر انه لا يعتبر نفسه مسلم رغم انه مولود لاب باكستاني الأصل يُدعي "ياسر جواد مالك"، وأم إنجليزية-أيرلندية الأصل تُدعي "تريشا مالك".

زين مالك كان عضو سابق في فرقة One Direction، وانفصل عنها في 25 مارس 2015، وذلك حسب ما غرد به في موقع التواصل الاجتماعي.

انطلقت مسيرته الغنائية مبكرا بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية البريطاني ذا إكس فاكتور في 2010 كمغني منفرد، وانتهت باستبعاده من المنافسة. إلا أنه عاد إلي المنافسة مع فرقة شبابية عرفت باسم " One Direction ". أطلق مالك مع فرقته عددا من الألبومات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامه محمد الابرص.. مطرب سوري شهير غير اسمه.. من هو؟

في ذكري ميلادها.. قصة زواج أخفته الفنانة نجوى سالم لمدة 17 عاما

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد زيزو .. صور

فرقة مسار إجباري تحيي 3 حفلات غنائية بـ الشيخ زايد

ترشيحاتنا

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

بعد تحذيرات الأرصاد.. رسائل هامة من الداخلية لقائدي السيارات

وداعا لـ رائحة الأحذية الكريهة.. 5 طرق فعالة لإزالتها في دقائق

تعليم الفسق| جميلة عوض ترد على الاتهامات الموجهة لـ بنات ثانوي

مدبولي و4 وزراء يزورون سلطنة عمان للعزاء في السلطان قابوس بن سعيد

AdvertisementS

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

سعر الذهب اليوم الأحد

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة | علي جمعة يجيب

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر