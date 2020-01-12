بسبب عيد ميلاده.. زين مالك يتصدر تويتر

تصدر المغني البريطاني زين مالك لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بمناسبة عيد ميلاده الـ27 ، الذي يصادف اليوم الثاني عشر من شهر يناير.



واحتفل رواد تويتر من مختلف الجنسيات زين مالك بعيد ميلاده من خلال نشر صورا لها من مرحلة الطفولة وتدشين هاشتاج #happybirthdayzayn.



يشار الى ان زين مالك كان مرتبط بعارضة الازياء العالمية جيجي حديد وانفصلا لعدة مرات اخرها في نوفمبر 2018، واعلن منذ اشهر انه لا يعتبر نفسه مسلم رغم انه مولود لاب باكستاني الأصل يُدعي "ياسر جواد مالك"، وأم إنجليزية-أيرلندية الأصل تُدعي "تريشا مالك".



زين مالك كان عضو سابق في فرقة One Direction، وانفصل عنها في 25 مارس 2015، وذلك حسب ما غرد به في موقع التواصل الاجتماعي.



انطلقت مسيرته الغنائية مبكرا بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية البريطاني ذا إكس فاكتور في 2010 كمغني منفرد، وانتهت باستبعاده من المنافسة. إلا أنه عاد إلي المنافسة مع فرقة شبابية عرفت باسم " One Direction ". أطلق مالك مع فرقته عددا من الألبومات .

