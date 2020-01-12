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فن

أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب في صاحبة السعادة

الأحد 12/يناير/2020 - 10:59 ص
صابرين
صابرين
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة صابرين صورة لها مع الإعلامية إسعاد يونس من كواليس برنامج "صاحبة السعادة"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت "صابرين" على الصورة قائلة: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في صاحبة السعادة الساعة 11 مساء". 

ويعد هذا أول ظهور إعلامي لـ صابرين بعد خلعها الحجاب قبل عدة أسابيع وتعرضها لموجة هجوم عنيف من جمهورها الذي أعرب عن رفضه لهذا القرار الجريء. 

ارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.

أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب في صاحبة السعادة
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