AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زاهر وإمام والصقر وزيدان يسحبون قرعة بطولة الصيد السنوية.. اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 12:35 م
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
نور عادل
تقام قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم اليوم، الأحد، بأحد الفنادق الكبرى على النيل بوسط البلد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

يحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة ORA، وأحمد دياب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي، مدير البطولة، وسيد بدير، المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، وحازم إمام، ومحمد زيدان، وأحمد حسن، بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين للأندية التي ستشارك في البطولة.

ويقوم النجوم المتواجدون بسحب القرعة أمام الحضور وممثلي الأندية.

وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا، ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبين للرئيس، ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة، وسيد بدير منسقا عاما، ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجآت وحضورا كبيرا للنجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي الصيد يوقع بروتوكولا مع إحدى الشركات لتنظيم بطولة كرة القدم للناشئين

تي شيرت وبث فضائي .. أزمة جديدة بين اتحاد الكرة وأندية المظاليم

الأحد.. قرعة بطولة الصيد السنوية في أحد الفنادق الكبرى على النيل

الأحد .. قرعة بطولة الصيد للبراعم السنوية في أحد الفنادق على النيل

500 ألف جنيه جوائز بطولة الصيد السنوية للناشئين

ترشيحاتنا

اتولدت من جديد فى مصر.. لميس سلامة: حساب فتاة أجنبية على انستجرام جذبني للتعرف عليه

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

محمد رمضان يهنئ أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019.. وساديو مانى يرد.. فيديو

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

AdvertisementS

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

طلب جديد من فايلر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع بلاتينيوم

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

ضياء السيد: كاسونجو مفيد للزمالك .. وهذه أسباب تعادل الأهلي مع بلاتينيوم

فحص طبي لرباعي النادي الأهلي بعد العودة من زيمبابوي

ليلة وداع التوأم .. سموحة يسعى لتخطي أحزانه على حساب حرس الحدود في الدوري

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

تألق محمد صلاح.. ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

بدء التجارب الفنية على تطبيق VAR .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

قبل بيعها بمحل سمك.. إنقاذ سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وإطلاقها في مياه البحر