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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يرسل تقريره السنوى عن حالة الإعلام للرئاسة

الأحد 12/يناير/2020 - 12:03 م
رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يرسل اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقرير السنوى للمجلس الأعلى عن حالة الإعلام فى مصر 2019 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب، والجهات المختصة، ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية.

وقال مصدر مسئول لـ صدى البلد إن المجلس سيرسل تقريره اليوم للجهات المختصة وذلك عقب اعتماده فى اجتماع اليوم.

وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى سيعلن التقرير خلال أيام إلى الرأى العام، مشيرا إلى أن التقرير يشمل ٩ فصول تشمل تفاصيل حالة الإعلام فى مصر خلال ٢٠١٩.
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