رئيس النواب الليبي يصل البرلمان للقاء عبد العال

وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، اليوم، الأحد، إلى مقر البرلمان المصرى، بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذى تضمن رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعم اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.



وتضمنت مناقشات اللجنة العامة؛ تأكيد رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، الإدانة الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، مع دعم القيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.



وتشهد جلسات البرلمان برئاسة الدكتورة علي عبد العال اليوم، بدء مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، ومناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.



جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس، حيث تضمن أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد مراجعة مجلس الدولة، والذي يستهدف إلغاء باب التحكيم الإجباري، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، مشروعي قانوني بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد مراجعة مجلس الدولة، واللذان يهدفان لتحويلهم لهيئات اقتصادية.