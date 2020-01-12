افتتاح وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج في هيئة الاستثمار

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، افتتاح وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج في الهيئة تضم عددا من العاملين بوزارة الهجرة.





جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح وحدة المستثمرين المصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأحد.





وقال عبد الوهاب، إن وزارة الهجرة مدت الهيئة ببيانات كاملة عن المستثمرين المصريين بالخارج وتم التواصل معهم وعرض فرص الاستثمار عليهم.





وأشار "عبد الوهاب" إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطة للترويج وسيتم الإعلان عنها فور انتهائها، مؤكدًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج ستكون مسئولة المشاريع الجديدة حتى بدء عملها.



