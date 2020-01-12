إحالة المتهم بقتل الطفل ضحية الـ 20 جنيهاً بسبب علبة سجائر لمحكمة الجنايات

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، اليوم، إحالة المتهم بقتل الطفل "يس" 11 سنة والشهير بضحية "20 جنيه" ثمن علبة سجاير، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد وفاة الطفل" يس ياسر " 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، مقيم مشتول السوق إثر إصابته بنزيف فى المخ، وبسؤال " ياسر ح " 33 سنة مقيم بندر مشتول السوق، اتهم "مختار ر " 37 سنة صاحب مخبز، بالتعدى على نجله" يسن" وإحداث إصابته نزيف بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2019.





وتبين من التحريات قيام جار الطفل بإعطاء نجله 20 جنيها لشراء علبة سجائر، فرفض وقام بإعطاء صاحبه "يس" 20 جنيها وطلب منه شراء علبة سجائر، وعاد الطفل وأخبر والد صاحبه بأن النقود فقدت منه، فقام صاحب الفرن وأطفاله بضرب الطفل، وتم نقل الطفل إلى مستشفى صيدناوي.



