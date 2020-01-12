AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة المتهم بقتل الطفل ضحية الـ 20 جنيهاً بسبب علبة سجائر لمحكمة الجنايات

الأحد 12/يناير/2020 - 03:09 م
جثة
جثة
Advertisements
محمد الطحاوي
قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، اليوم، إحالة المتهم بقتل الطفل "يس" 11 سنة والشهير بضحية "20 جنيه" ثمن علبة سجاير، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد وفاة الطفل" يس ياسر " 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، مقيم مشتول السوق إثر إصابته بنزيف فى المخ، وبسؤال " ياسر ح " 33 سنة مقيم بندر مشتول السوق، اتهم "مختار ر " 37 سنة صاحب مخبز، بالتعدى على نجله" يسن" وإحداث إصابته نزيف بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2019.

وتبين من التحريات قيام جار الطفل بإعطاء نجله 20 جنيها لشراء علبة سجائر، فرفض وقام بإعطاء صاحبه "يس" 20 جنيها وطلب منه شراء علبة سجائر، وعاد الطفل وأخبر والد صاحبه بأن النقود فقدت منه، فقام صاحب الفرن وأطفاله بضرب الطفل، وتم نقل الطفل إلى مستشفى صيدناوي.

فيما ألقى ضباط مباحث مشتول السوق القبض علي صاحب المخبز، وتم إحالته للنيابة العامة، وبسؤاله أنكر الواقعة وادعى بأن دراجة بخارية صدمت الطفل، لكن تقرير المستشفى المبدئى أفاد تعرض الطفل لصفعة شديدة على الرأس، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحر من دماء الرجال.. فياجرا ومنوم ومبيد | أدوات السيدات فى قتل الأزواج

بسبب علبة سجائر .. مقتل طفل على يد فران بالشرقية والنيابة تقرر تشريح الجثة

اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

السجن 7 سنوات لعاطل قتل مواطنا لسرقة توك توك بالشرقية

بسبب علبة سجاير... تفاصيل جريمة قتل بشعة لطفل الشرقية.. فيديو

قتلا مسنة الشرقية في الشارع .. إحالة أوراق «عرسة وخالص» إلى فضيلة المفتى

ترشيحاتنا

طفل مولود بعين واحدة.. سوهاج الجامعي يستجيب لعلاج حالة نادرة.. صور

هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما ؟

قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.. أنيس البدري يضع الترجي في ورطة

لن تصدقى.. أشياء تستخدميها بشكل يومى تصيبك بـ السرطان

أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب في صاحبة السعادة

أخبار الرياضة .. الترجي في ورطة قبل مواجهة الزمالك .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم.. وحمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

روشتة شتوية صحية.. استشاري قلب يقدم 10 نصائح ذهبية في البرد

شاهد.. نرمين الفقى بإطلالة جديدة مع الأسماك