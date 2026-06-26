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الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية
الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

 يتجه الذهب اليوم /الجمعة/ لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية، في ظل قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع للحد من التضخم، مما أبقى المعدن النفيس تحت الضغط بالقرب من مستوى 4 آلاف دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4002.77 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4017.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، كان الذهب في طريقه لتسجيل خسارة بلغت 3.8%، بعدما هبط أمس الأول (الأربعاء) دون مستوى 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 29% مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 5594.82 دولار للأوقية الذي سجلته في 29 يناير الماضي، بعدما أدى التضخم الناتج عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع مجدداً خلال شهر مايو الماضي، متجاوزاً مستوى 4.0% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ورغم أن الذهب يُعد عادةً وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته باعتباره أصلاً لا يدر عائداً عندما ترتفع أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، كما تسعر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 64% لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.6% إلى 56.39 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 2% إلى 1568.55 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1177.12 دولاراً للأوقية. وكانت جميع هذه المعادن تتجه أيضاً لتسجيل خسائر أسبوعية.

الذهب قوة الدولار الأمريكي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة المعدن النفيس

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