لقاء الخميسي تعلن وفاة عمتها

أعلنت الفنانة لقاء الخميسي عن وفاة عمتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي: “البقاء لله رحلت عن عالمنا عمتي الغالية ضياء الخميسي ألف رحمة ونور”.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.