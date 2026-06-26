قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 26-6-2026
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة "إيباراكي" اليابانية
إدارة ترامب تعلن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا بعد الزلازل
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا و4300 مصاب
لقاء الخميسي تعلن وفاة عمتها
الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية
6 محطات جديدة تدخل الخدمة.. تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدًا
زلزال يضرب الطيران العالمي.. 11 مليار دولار خسائر بسبب أزمة سلاسل الإمداد
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
حكم اللهو أو التدخين أثناء تلاوة القرآن.. الإفتاء توضح
تهدد الطائرات في العالم.. إياتا تطلق تحذيرا عاجلا بسبب أزمة المحركات
رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين العام والخاص وموقف البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

30 يونيو.. المهرجان القومي للمسرح يستضيف الفنان القدير أحمد كمال في لقاء مفتوح

30 يونيو.. المهرجان القومي للمسرح يستضيف الفنان القدير أحمد كمال في لقاء مفتوح
30 يونيو.. المهرجان القومي للمسرح يستضيف الفنان القدير أحمد كمال في لقاء مفتوح
أ ش أ

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، لقاء مفتوحا مع الفنان القدير أحمد كمال بعنوان «رحلة الممثل»، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، 30 يونيو الجاري، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويأتي اللقاء في إطار البرنامج الفكري للمهرجان، حيث يتناول تجربة الفنان أحمد كمال الممتدة في المسرح والسينما والدراما، من خلال حوار مفتوح يستعرض رؤيته لفن التمثيل، وأدوات الممثل، وآليات بناء الشخصية، والعلاقة بين الممثل والنص والمخرج، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المحطات التي شكلت مسيرته الفنية.


وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تنظيم لقاء «رحلة الممثل» مع الفنان أحمد كمال يعكس حرص المهرجان على نقل الخبرات العملية إلى الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن أحمد كمال يمثل مدرسة فنية صاحبة تجربة ثرية في المسرح والسينما والدراما، وأن الحوار معه يتيح للشباب فرصة التعرف على أسرار المهنة، وكيفية بناء أدوات الممثل، وسبل تطوير أدائه عبر رحلة فنية طويلة.

ويقام اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات الفكرية التي ينظمها المهرجان خلال دورته التاسعة عشرة، بهدف إتاحة الفرصة للشباب والمهتمين بالمسرح للاستفادة من خبرات كبار الفنانين، وتعزيز الحوار حول القضايا الفنية والإبداعية، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية واكتشاف المواهب الجديدة.

المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض الفنان القدير أحمد كمال سينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

مصطفي مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

زيزو وزوجته

رسالة نارية من زوجة زيزو إلى منتقديه: عالم مريضة والله

ترشيحاتنا

تركيا

منتخب تركيا في تفوق كاسح امام منتخبات الدول المستضيفه لكأس العالم

أوروجواي

خلافات داخل معسكر أوروجواي.. بيلسا يهاجم لاعبيه قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم

المغرب في مواجهة هولندا والبرازيل مع اليابان.. تحديد 4 مواجهات في دور الـ32 للمونديال

المغرب في مواجهة هولندا والبرازيل مع اليابان.. تحديد 4 مواجهات في دور الـ32 للمونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد