30 يونيو.. المهرجان القومي للمسرح يستضيف الفنان القدير أحمد كمال في لقاء مفتوح

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، لقاء مفتوحا مع الفنان القدير أحمد كمال بعنوان «رحلة الممثل»، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، 30 يونيو الجاري، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويأتي اللقاء في إطار البرنامج الفكري للمهرجان، حيث يتناول تجربة الفنان أحمد كمال الممتدة في المسرح والسينما والدراما، من خلال حوار مفتوح يستعرض رؤيته لفن التمثيل، وأدوات الممثل، وآليات بناء الشخصية، والعلاقة بين الممثل والنص والمخرج، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المحطات التي شكلت مسيرته الفنية.



وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تنظيم لقاء «رحلة الممثل» مع الفنان أحمد كمال يعكس حرص المهرجان على نقل الخبرات العملية إلى الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن أحمد كمال يمثل مدرسة فنية صاحبة تجربة ثرية في المسرح والسينما والدراما، وأن الحوار معه يتيح للشباب فرصة التعرف على أسرار المهنة، وكيفية بناء أدوات الممثل، وسبل تطوير أدائه عبر رحلة فنية طويلة.

ويقام اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات الفكرية التي ينظمها المهرجان خلال دورته التاسعة عشرة، بهدف إتاحة الفرصة للشباب والمهتمين بالمسرح للاستفادة من خبرات كبار الفنانين، وتعزيز الحوار حول القضايا الفنية والإبداعية، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية واكتشاف المواهب الجديدة.