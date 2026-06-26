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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلام النواب تناقش إطلاق برنامج لاكتشاف وتنمية المواهب بدور الرعاية.. الاثنين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بشأن إطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية والثقافية بدور الرعاية والمؤسسات الثقافية تحت مسمى «دولة الثقافة والفنون».


ويساهدف طلب الإحاطة بحث آليات تبني برنامج وطني يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية داخل دور الرعاية والمؤسسات الثقافية .

تعزيز تنمية قدرات النشء والشباب

 بما يعزز تنمية قدرات النشء والشباب، ويدعم دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية.

لجنة الإعلام ثريا أحمد البدوي راندا مصطفى دولة الثقافة والفنون المواهب دور الرعاية لجنة التضامن

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