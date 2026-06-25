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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى العامرية ومنشية مبارك والجابرية وعزبة تومة بمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة 

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أشاد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

توزيع كراتين للأسر الفقيرة 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توسيع دائرة للتوزيع 

وأضاف شعبان، أن  الجمعية تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها ، حيث يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الغربية، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تضامن الغربية توزيع كراتين

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