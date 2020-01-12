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رياضة

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

الأحد 12/يناير/2020 - 03:36 م
حازم إمام
حازم إمام
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ياسمين تيسير
كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن رأيه في قرار حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة بالرحيل عن الفريق عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود اليوم.

وأكد حازم إمام في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن رحيل حسام حسن قرار خاطىء، مشددا على أنه لا يوجد فريق تتحسن أوضاعه برحيل مدربه في منتصف الموسم.

وأضاف حازم إمام أن سموحة يسير بشكل جيد في جدول مباريات الدوري الممتاز، مشددا على أن حسام حسن مدرب رائع ومميز ولكن رحيله سيكون قرارا خاطئا.

يحل فريق سموحة ضيفا على نظيره حرس الحدود، اليوم، الأحد، في الثانية والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز السابع.
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